Abbonarsi al GdB? Per un anno o per 13 mesi, conviene sempre

La qualità dell’informazione certificata da ottant’anni di storia. E la convenienza assicurata da due promozioni che il Giornale di Brescia riserva fino al prossimo 3 aprile ai lettori della propria edizione cartacea che sceglieranno di abbonarsi al quotidiano, secondo la modalità che risulta loro più opportuna. Vediamo nel dettaglio cosa prevede ciascuna delle due proposte.

Abbonamento mensile

La prima delle opzioni ideate per premiare la fedeltà di chi sceglie di legarsi all’informazione firmata GdB è quella che consente di sottoscrivere ad un prezzo davvero vantaggioso un abbonamento mensile con autorinnovo. Una soluzione proposta a soli 28 euro al mese. Quanti – è bene ricordarlo: fino al prossimo 3 aprile – decideranno di aderire a questa opportunità, avranno la possibilità di leggere il quotidiano per... tredici mesi all’anno. Avete letto bene: ai dodici canonici ne viene infatti offerto gratuitamente uno in più. I lettori che troveranno comoda questa soluzione (oltre che vantaggiosa) potranno grazie ad essa ritirare la propria copia del GdB, sette giorni su sette, all’edicola di fiducia, rinnovando ogni mattino quel piccolo rito – e la piacevolezza – di un momento di socialità per molti irrinunciabile. In alternativa, se lo preferiranno, potranno ricevere l’edizione giornaliera a casa.

Per attivare questa soluzione di abbonamento è necessario seguire una semplicissima procedura, tutta online: per acquistare il pacchetto di abbonamento mensile in autorinnovo, infatti, è sufficiente accedere allo shop virtuale del GdB e procedere all’acquisto con carta di credito. L’indirizzo web di riferimento è questo.

Abbonamento annuale

Per chi vuole assicurarsi la consueta qualità della nostra informazione ad un prezzo ulteriormente vantaggioso è riservata una seconda promozione. Quella che prevede la sottoscrizione di un abbonamento di durata annuale, che garantisce la possibilità di ritiro della propria copia cartacea del Giornale di Brescia presso la propria edicola di fiducia sette giorni la settimana a soli 289 euro, anziché 309. Una promozione che consente di... fermare il tempo: il prezzo proposto al lettore, infatti, è lo stesso previsto nel 2025. Uno sconto di 20 euro, in altri termini, che riduce a 0,80 centesimi di euro il prezzo per ogni singola edizione del quotidiano.

Per assicurarsi un anno di informazione firmata GdB ad un prezzo speciale è sufficiente – sempre entro il 3 aprile prossimo – accedere allo shop digitale del nostro quotidiano.

Per saperne di più

Due opportunità tagliate su misura per le differenti esigenze e le preferenze dei lettori, ai quali garantire comunque invariata la qualità dell’informazione che il nostro quotidiano si impegna a rinnovare da ottant’anni proprio grazie alla fiducia accordata da chi lo sceglie ogni giorno in edicola. C’è un mese di tempo per non lasciarsi scappare l’una o l’altra offerta. E per chi volesse conoscere maggiori dettagli è possibile – oltre che consultare le pagine web indicate – anche inviare un messaggio e-mail all’indirizzo abbonati@giornaledibrescia.it.