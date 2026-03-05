Abbandona i rifiuti, un passante lo vede e lo fa multare

Ha abbandonato i rifiuti in via Einaudi, nella zona a sud di Rezzato, pensando di farla franca; ma così non è stato. Infatti un passante se n’è accorto e ha contattato subito il Comando della Polizia locale denunciando che un uomo stava scaricando a lato strada una quantità consistente di rifiuti di tipo edile, con la chiara intenzione di abbandonarli.

Gli agenti, intervenuti immediatamente, sono riusciti a identificare l’uomo e ad intimargli di ripulire l’area oltre a sanzionarlo per abbandono di rifiuti.

Dall’inizio di quest’anno sono 15 le multe inflitte dalla Locale con riferimento a consegne errate di rifiuti o a condotte irregolari rispetto a quanto previsto dal regolamento che gestisce la raccolta urbana.

Le forze dell’ordine e l’associazione «Fare ambiente» raccomandano ai cittadini di diventare dei «controllori ambientali», evitando di girarsi dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali si vive. «Se si nota qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti bisogna denunciarlo tempestivamente - dicono - perché il silenzio favorisce soltanto i delinquenti».