Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Abbandona i rifiuti, un passante lo vede e lo fa multare

Francesca Zani
Denunciato un uomo stava scaricando a lato strada una quantità consistente di rifiuti di tipo edile, con la chiara intenzione di abbandonarli
Rifiuti abbandonati a Rezzato © www.giornaledibrescia.it
Rifiuti abbandonati a Rezzato © www.giornaledibrescia.it
AA

Ha abbandonato i rifiuti in via Einaudi, nella zona a sud di Rezzato, pensando di farla franca; ma così non è stato. Infatti un passante se n’è accorto e ha contattato subito il Comando della Polizia locale denunciando che un uomo stava scaricando a lato strada una quantità consistente di rifiuti di tipo edile, con la chiara intenzione di abbandonarli.

Gli agenti, intervenuti immediatamente, sono riusciti a identificare l’uomo e ad intimargli di ripulire l’area oltre a sanzionarlo per abbandono di rifiuti.

Dall’inizio di quest’anno sono 15 le multe inflitte dalla Locale con riferimento a consegne errate di rifiuti o a condotte irregolari rispetto a quanto previsto dal regolamento che gestisce la raccolta urbana.

Le forze dell’ordine e l’associazione «Fare ambiente» raccomandano ai cittadini di diventare dei «controllori ambientali», evitando di girarsi dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali si vive. «Se si nota qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti bisogna denunciarlo tempestivamente - dicono - perché il silenzio favorisce soltanto i delinquenti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
abbandono di rifiutimultaRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario