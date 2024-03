Abbandona due metri cubi di rifiuti nelle campagne di Rovato: denunciato 23enne

Abbandono di rifiuti nelle campagne di Rovato: denunciato un 23enne per aver svuotato nei campi come se niente fosse i sacchi, le borse e gli oggetti di uso domestico che aveva in auto.

A ottobre è stata modificata la norma e ora anche il privato che abbandona consistenti quantità di rifiuti commette reato. E in questo caso il giovane aveva abbandonato ben 2 metri cubi di immondizia.

Risale a gennaio il consistente abbandono di rifiuti nella campagna tra Rovato e la frazione di Sant’Andrea. Il luogo dell’abbandono, già segnalato alla Polizia locale, in passato era stato monitorato da remoto dalla Polizia.

Questa volta gli agenti prima hanno fotografato la targa del veicolo, grazie al sistema di videosorveglianza, poi hanno riconosciuto il 23enne dalla stazza. Questo ha permesso alla Locale di denunciare il ragazzo. Per lui, oltre all’obbligo di pagamento delle spese di rimozione dei rifiuti, è scattato il sequestro del veicolo.