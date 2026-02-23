A4, incidente a Brescia Centro: traffico paralizzato verso Milano

Traffico paralizzato nel pomeriggio sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Brescia centro, in direzione Milano. Intorno alle 15.15 si è verificato un incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto una donna di 43 anni.

La macchina dei soccorsi si è attivata in codice rosso. In un secondo momento l’intervento è stato declassato a codice giallo. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: nel tratto interessato si sono formate code fino a 6 chilometri.