Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

A4, incidente a Brescia Centro: traffico paralizzato verso Milano

Nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro si registrano code di circa 6 chilometri
La coda in A4, telecamere in InViaggio
La coda in A4, telecamere in InViaggio
AA

Traffico paralizzato nel pomeriggio sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Brescia centro, in direzione Milano. Intorno alle 15.15 si è verificato un incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto una donna di 43 anni.

La macchina dei soccorsi si è attivata in codice rosso. In un secondo momento l’intervento è stato declassato a codice giallo. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: nel tratto interessato si sono formate code fino a 6 chilometri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
a4autostradaincidente
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario