A4, chiusure a Brescia, Ospitaletto e Rovato dal 20 al 24 gennaio

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 gennaio sarà chiusa la stazione di Brescia Ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia/Venezia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Ospitaletto; verso Brescia/Venezia, Brescia Centro.

Dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 gennaio sarà invece chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia Ovest o di Rovato. La notte successiva resterà chiusa, nella stessa fascia oraria, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia ovest o di Rovato.

Dalle 21 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 gennaio sarà invece chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Palazzolo; verso Brescia, Ospitaletto.