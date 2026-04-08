A4, chiuso il casello di Sirmione in direzione Venezia dall’8 al 15 aprile
A causa dei lavori avviati dal Consorzio Cepav Due per la costruzione della linea alta velocità del lotto Funzionale Brescia Est-Verona, i viaggiatori provenienti da Milano non potranno uscire al casello di Sirmione a partire dalle 20 di mercoledì 8 fino alle 6 di mercoledì 15 aprile 2026. I viaggiatori provenienti da Milano dovranno utilizzare le uscite alternative di Desenzano e Peschiera del Garda.
È possibile monitorare la situazione del traffico in tempo reale consultando il portale ufficiale dell’autostrada A4.
L'intervento si rende necessario per far avanzare il progetto commissionato da Rete Ferroviaria Italiana. La nuova tratta si estenderà per circa 48 km tra Mazzano e Verona, correndo per gran parte del tracciato parallelamente all'attuale autostrada A4. Un'opera strategica che mira a potenziare i collegamenti rapidi su ferro nel Nord Italia, attraversando 11 comuni e due regioni.
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