A4 chiusa tra Ospitaletto e Brescia Ovest per due notti

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione sottovia, sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Venezia, dalle 22 di martedì 19 alle 5 di mercoledì 20 novembre. L’entrata di Ospitaletto sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e l'area di servizio Valtrompia sud sarà chiusa con un'ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto.

Dalle 22 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 novembre sarà invece chiuso il tratto da Brescia Ovest a Ospitaletto verso Milano. La stazione di Brescia ovest sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e contestualmente verrà chiusa l'area di servizio Valtrompia nord.