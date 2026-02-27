A2A, il gruppo volontari della Protezione civile ha una nuova casa

Forse non tutti sanno che A2a dalla sua nascita (in realtà è un’eredità ottenuta da Aem, l’ex Azienda Elettrica Municipale poi fusa in A2a dal 2008) ha un gruppo di Protezione civile. Volontari, dipendenti o ex dipendenti, che si rendono disponibili per intervenire, in caso di calamità, nei campi di loro specializzazione: nel supporto tecnico su impianti e infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, garantendo la messa in sicurezza e il ripristino dei servizi essenziali in caso di calamità, ma anche il monitoraggio e la prevenzione del dissesto idrogeologico e gli interventi di controllo e bonifica fluviale.

La riqualificazione

In tutto in Italia i volontari sono 160; a Brescia il gruppo, che si era un po’ disgregato qualche anno fa, si sta ricomponendo e da ieri ha una nuova sede: grazie alla riqualificazione di Cascina Lentati, in via della Ziziola a Brescia. L’intervento di recupero, dal valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro, rientra nella mission di A2a, a ricordarlo il vicepresidente dell’azienda Giovanni Comboni: «Per rimarcare il ruolo di A2a come azienda che cerca di essere il più aderente possibile al territorio nel quale opera. Anche attraverso situazioni di emergenza, con la valorizzazione dei presidi per la gestione emergenze, segue la linea del nostro impegno territoriale».

La nuova sede ospiterà ampi spazi per il coordinamento delle attività, sale riunioni, area ristoro interna e stanze dedicate alla formazione e al coordinamento dei volontari. Completano la sede gli spazi esterni adibiti a ricovero per i mezzi operativi, magazzini attrezzati, container per la pronta partenza, garantendo così un presidio di riferimento per tutto il territorio bresciano.

Gli esterni di Cascina Lentati in via della Ziziola - © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo accompagnato A2a in questo percorso di recupero - ha detto l’assessore comunale competenteValter Muchetti - perché ne supportiamo e apprezziamo la finalità: Brescia diventerà un polo importante per la Protezione civile».

Grazie agli ampi spazi e alla sua posizione strategica la struttura consentirà una maggiore rapidità d’intervento, candidandosi a diventare un punto di riferimento per l’intera Protezione Civile bresciana.

«Fra gli accordi che abbiamo stipulato - ha detto il presidente del Gruppo Volontari di Protezione civile A2a, Roberto Corona - c’è ne uno anche con l’Ana: quando gli alpini partono per aiutare, automaticamente andiamo anche noi».