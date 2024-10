A21, furgone tampona camion: un ferito grave e traffico in tilt

Grave incidente questa mattina poco prima delle 10 all’innesto di Brescia Centro tra le autostrade A4 e A21. Un furgone ha tamponato un camion bloccando il traffico a partire dal casello di Brescia Centro.

Il furgone, che stava viaggiando in direzione Sud verso Piacenza, sarebbe andato a sbattere contro il camion. L’uomo alla guida del furgone, incastrato tra le lamiere, è stato soccorso dai Vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo prima di trasferirlo in ospedale in elisoccorso.

Il traffico è bloccato da Brescia Centro fino all’altezza di San Zeno.