A21, riaperto il casello di Manerbio

Ha riaperto in A21 il casello di Manerbio che è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza a causa di un incidente. Lo scontro aveva coinvolto, intorno alle 9, più veicoli e si era resa necessaria la chiusura del casello in entrata e in uscita. Lo scontro non ha provocato conseguenze importanti per chi era alla guida. Dopo le operazioni di soccorso e lo sgombero delle carreggiate, il casello è tornato accessibile.