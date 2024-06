A Vobarno si lavora per pulire strade e cantine dal fango dopo l’esondazione del Rio

A Collio di Vobarno si lavora alacremente dopo l’esondazione del torrente Rio di ieri. La viabilità sulla strada principale è garantita normalmente.

I Vigili del Fuoco, che hanno terminato il grosso degli interventi alle 3 di mattina, sono ancora in azione per pulire i lati delle carreggiate. Anche diverse aziende del territorio si sono mobilitate per spostare fango, detriti e ramaglie, ma soprattutto ci sono molte famiglie impegnate a svuotare cantine e garage, dove vicino al Rio l’acqua ha raggiunto il metro di altezza.

La situazione nella frazione di Degagna, 600 abitanti, continua a essere critica. Due frane hanno interrotto la circolazione con Vobarno, che non rimane isolata, ma la viabilità continua verso Treviso Bresciano e quindi il lago d’Idro.

Nelle prossime ore è atteso il sopralluogo con i tecnici di Regione Lombardia per valutare l’intervento in somma urgenza: a dirlo è il sindaco Paolo Pavoni, che vuole almeno provare a garantire il transito verso Degagna e le altre frazioni con una circolazione a senso unico alternato. Sempre il sindaco spiega come i danni siano ingenti, ma non ancora quantificati. Una famiglia è fuori casa ed è stata accolta da parenti.