A Vobarno l’ultima puntata di questa stagione di «In piazza con noi»

Vobarno ha ospitato questa domenica l’ultima puntata di stagione di «In Piazza con noi». La Valle Sabbia è terra amica e Vobarno è stato per la trasmissione di Teletutto una piacevole scoperta, non solo per la calorosa accoglienza del sindaco Paolo Pavoni (di recente rielezione) e della sua amministrazione, ma anche per la particolarità del luogo, incastonato tra i monti, centrale ai due laghi, l’Idro e il Garda.

Passeggiando tra le vie del paese e sul Ponte vecchio sul fiume, che ha conquistato nel 2023 lo «Scudo blu» (simbolo riconosciuto a livello internazionale per indicare che un bene culturale protetto e tutelato in caso di conflitto armato) si respira un’aria leggera, che rimanda al passato. I segni lasciati dalla storia industriale della prestigiosa azienda siderurgica Falck e dai suoi lavoratori sono pietre vive. Il lavoro anche oggi non manca a Vobarno, nell’industria e nelle tante imprese artigianali sparse sul territorio e va di pari passo con la crescita demografica. I residenti sono 8.398 e sono ottanta in più rispetto allo scorso anno. La popolazione è multietnica, più di 1.400 residenti sono arrivati negli anni a Vobarno da gran parte degli Stati europei, dall’Africa e dal Sud America.

Attrattività

L’attenzione all’istruzione e alla cultura, vissuta anche dai più piccoli nella fornitissima biblioteca, è punto di forza del comune che sta tra l’altro ultimando un importante intervento da 9 milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio che ospita le scuole. «Stiamo lavorando anche per rendere sempre più attrattivo agli occhi dei turisti il nostro paese - dice il sindaco Pavoni - perché siamo convinti di avere tante bellezze da far conoscere e che siamo pronti a valorizzare». Domenica a Vobarno ci sarà anche il Palio delle Contrade e la comunità si riunirà dalle 11 nella Piazza antistante il Municipio per fare festa e dare il via all’estate.

Una lunga stagione

Per noi è la puntata numero 287, la 36esima della stagione 2023-2024, iniziata il 3 settembre scorso da Orzinuovi. Una stagione intensa che ci ha visto raccontare la fine dell’anno di Capitale della Cultura di Brescia e Bergamo, festeggiare i nostri primi dieci anni di dirette di domenica mattina e incontrare tanti amministratori e tantissima gente. Un viaggio affascinante che la affiatatissima squadra di Teletutto è pronta a proseguire anche nella nuova stagione.

Il calendario delle domeniche di inizio stagione è già al completo, ma ci sarà spazio nei mesi che ci attendono, di ritrovare numerosi comuni e comunità e di far conoscere tanti nuovi paesi. Il grazie di «In Piazza con Noi» va a tutti i sindaci e alle amministrazioni che sin qui hanno accolto a braccia aperte il programma e a tutti i partner che lo hanno sostenuto.