A Villa Fenaroli a Rezzato il primo congresso regionale Pianeta Sindacale Carabinieri

Si terrà questo sabato a Rezzato il primo congresso regionale di Pianeta Sindacale Carabinieri, la sigla di rappresentanza dei lavoratori dell'Arma che raccoglie ad oggi oltre 7600 iscritti e che rappresenta una delle più grandi realtà del settore dopo l'apertura alla sindacalizzazione delle forze armate.

Dalle 10 a Villa Fenaroli dunque si riuniranno i militari in servizio in tutta la Lombardia che, per la prima volta, sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti, i dirigenti che guideranno l'associazione per i prossimi quattro anni.

«Questo è un evento unico nella storia dell'Arma dei Carabinieri e rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del sindacalismo italiano» spiega Vincenzo Romeo, segretario generale di Pianeta Sindacale Carabinieri.

Il sindacato, data l'alta rappresentanza, si è affermato come interlocutore con i vertici dell'Arma e il governo «per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei carabinieri in modo che possano offrire un servizio sempre più rispondente ai crescenti bisogni di sicurezza della collettività».