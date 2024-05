A Vighizzolo presto nascerà un bosco di pianura con mille piante

«Riqualificare il verde urbano, mitigare le emissioni inquinanti, contribuendo allo stesso tempo alla tutela della biodiversità del territorio» sono gli obiettivi di «Mosaico verde», la campagna alla quale il Comune ha aderito perché considerata «un importante e decisivo passo per la realizzazione del bosco di pianura a Vighizzolo», la frazione che, suo malgrado, è appesantita dalle discariche.

Cosa si farà

Presto verranno messe a dimora un migliaio di piante e arbusti tipici della Pianura Padana su un terreno comunale di 11mila metri quadrati.

«Mosaico verde» è un progetto ideato e promosso da AzzeroCO2 e Legambiente. La Giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi l’adesione: «Abbiamo immediatamente aderito a questa iniziativa che ci porta verso un obiettivo già fissato, la realizzazione del bosco di pianura tra il comparto delle cave/discariche e l’abitato di Vighizzolo - ha dichiarato il sindaco di Montichiari Marco Togni -. Abbiamo coinvolto anche la sezione di Legambiente locale per una maggiore condivisione del progetto e successivamente abbiamo portato avanti gli ultimi passi decisivi per comprare l’area. Ora il bosco sarà realizzato».

Leggi anche In arrivo 1000 piante a Sarezzo: così nascerà il Bosco della Rimembranza

Una buona notizia, quindi. «Con la campagna nazionale "Mosaico verde", noi di AzzeroCO2 insieme a Legambiente, portiamo avanti progetti di forestazione che mettono in relazione enti locali, imprese e cittadini con l’obiettivo - spiega Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2- di rigenerare le aree oggetto d’intervento, tutelare e incrementare la biodiversità locale, restituendo al contempo alla comunità luoghi di socializzazione a contatto con la natura. Sono queste le basi su cui poggerà il progetto che andremo a realizzare in questa città per dare risposta ai problemi ambientali del nostro tempo e migliorare il benessere collettivo».

«Rigenerare l’ambiente, restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici» è la mission della campagna nazionale, come si legge nel comunicato diffuso congiuntamente dal Comune e da AzzeroCO2.

«L’intervento di forestazione porterà benefici notevoli, dato che gli alberi rappresentano la nostra tecnologia più avanzata per mitigare gli effetti della crisi climatica, diminuire l’inquinamento urbano e migliorare la qualità dell'aria - si legge nella nota -.Questo progetto rappresenterà quindi un importante sostegno per la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti di Montichiari che vedranno il loro territorio arricchirsi di un nuovo spazio in cui la natura sarà protagonista».