A Vicenza va in scena la Serata Alpina: la diretta di Teletutto

Come ogni anno, l’Editoriale Bresciana segue in prima fila l’Adunata nazionale degli Alpini. Una squadra di tecnici e giornalisti di Teletutto e del Giornale di Brescia è a Vicenza, per raccontare attraverso tutti i mezzi (dal sito web al giornale di carta, alla televisione) i momenti salienti del raduno.

Come da tradizione, Teletutto proporrà la Serata Alpina: appuntamento questa sera alle 20.30, in diretta dalla Basilica Palladiana, per la trasmissione condotta dal direttore Nunzia Vallini e da Clara Camplani (streaming disponibile qui in alto).

Domani, poi, grande spazio al momento clou dell’Adunata, vale a dire la sfilata degli Alpini. Il primo collegamento di Teletutto è previsto alle 11, poi nel pomeriggio diretta dalle 14.30 alle 17.30, fascia nella quale sfileranno le Penne nere bresciane.