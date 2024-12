A Toscolano la festa di Capodanno sarà direttamente in riva la lago

Il gospel e il jazz tirano la volata alla grande festa di Capodanno. È un fine 2024 decisamente scoppiettante quello che ci aspetta a Toscolano Maderno, dove l’Amministrazione comunale del sindaco Chiara Chimini ha predisposto un effervescente calendario di eventi, alcuni da non perdere. Come quello in programma oggi, 21 dicembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, a Toscolano, sarà proposto il concerto gospel del coro Missin’Gospel diretto da Claudia La Delfa, accompagnato dalla Missin’Band (Ottavio Barbieri al piano, Jimmy Sirani alla batteria, Fausto Ongarini al basso e Michele Belleri alla chitarra). L’ingresso è libero. Sarà un viaggio musicale unico, che unisce classici canti natalizi, brani gospel contemporanei e arrangiamenti pop, alternando momenti solenni più intimistici a esplosioni di energia e gioia.

Il concerto offre tra l’altro l’occasione per una visita alla splendida parrocchiale di Toscolano, nel cui interno si ammira una vera e propria galleria di grandi tele dell’illustre pittore Andrea Celesti, realizzate tra il 1688 e il primo decennio del Settecento, che illustrano gli episodi salienti della vita dei Santi Pietro e Paolo.

Si cambia genere, ma lo spettacolo sarà assicurato anche venerdì 27 dicembre con «The Jazz Team Christmas Show». Sul palco il Cosmo Quintet, Cecilia Carta e Cristiano Staffoni. L’evento ha luogo alle 21 nell’auditorium Cavandoli (via Statale 133); anche in questo caso l’ingresso è libero. Formazione di matrice hard-bop, il Cosmo Quintet propone brani originali, standard della tradizione e composizioni dei maestri che hanno mantenuto vivo e in movimento il linguaggio jazz dagli anni ’50 ad oggi. Il repertorio spazia dai classici delle grandi band del passato, come i Jazz Messengers di Art Blakey, alle composizioni di musicisti come George Cables e Harold Mabern, fino agli arrangiamenti dei gruppi di rilievo dell’attuale scena newyorkese, come One for All.

Dopo un paio di incisioni discografiche in collaborazione con alcuni tra i musicisti più influenti in questo ambiente, il quintetto ha pubblicato nel maggio del 2021 il primo disco di brani e arrangiamenti originali.

San Silvestro

E ovviamente non poteva mancare la grande festa di capodanno, una notte di musica, spensieratezza e allegria sul lungolago Zanardelli per salutare in compagnia l’inizio del nuovo anno. L’appuntamento è per martedì 31 dicembre sulla passeggiata a lago di Maderno, nell’area dell’ex campo ippico, per un evento che unirà musica, divertimento e tanta voglia di divertirsi con gli amici per salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto a quello che nasce. A partire dalle 22.30, l’atmosfera si accenderà con il live degli Alterego, seguiti dal ritmo travolgente del dj set di «Theonoi se» e dall’animazione esplosiva di Gabux, per ballare e divertirsi fino alle prime ore del mattino. A presentare la serata sarà Peppe Kozz, pronto a rendere ogni momento ancora più speciale. Si segnala che l’evento si terrà anche in caso di maltempo, grazie a un’apposita tensostruttura coperta e riscaldata.

L’ingresso è libero! Un’occasione da non perdere, dunque, per vivere una notte magica in una location iconica, direttamente affacciata sul lago di Garda, per brindare al 2025.