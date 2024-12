A San Silvestro tornano i fuochi d’artificio sul Lungolago di Salò

Per destagionalizzare, per una città che vive tutto l’anno, per fare comunità, per allietare il soggiorno dei turisti ma anche le giornate dei residenti.

Tanti gli obiettivi che il Comune persegue con il cartellone «Salò Natale d’Incanto». Il sipario sul programma di eventi si è alzato il 1° dicembre, con l’accensione delle luminarie, e proseguirà fino a gennaio. Diverse le novità, a cominciare dal ritorno della festa di capodanno sul Lungolago che mancava dai tempi pre Covid, con musica, intrattenimento e i fuochi sul golfo allo scoccare della mezzanotte.

«Tre – ha spiegato il sindaco Francesco Cagnini – i punti cardine della programmazione: comunità, famiglia e territorio. Perché sono proposte per tutti, residenti e turisti, con diversi focus dedicati alla famiglia e ai bambini, che faranno vivere la magia del Natale anche nelle frazioni e in tutto il centro storico».

Tra le novità anche il coinvolgimento di Piazza Serenissima, palcoscenico del Natale dei Bambini con giostra e spettacoli (fino al 6 gennaio) e il mercatino Christmas Design Market (29 dicembre). C’è ovviamente la pista per il pattinaggio su ghiaccio in piazza Vittoria (fino al 12 gennaio) e si sono rinnovati gli appuntamenti con il Gran Galà dello sport, il Villaggio di Babbo Natale e l’immancabile momento magico dell’arrivo di Santa Lucia con l’asinello del Gruppo Alpini. Poi ancora concerti, spettacoli itineranti e tante altre occasioni per vivere Salò nel periodo dell’Avvento. E per chi non vuole rinunciare, neppure durante le feste, alla cultura, ecco le visite guidate «Tracce della storia a Salò» promosse nell’ambito del calendario «Salò è Cultura».

Ne sono in programma ancora due: domenica 22 «Il ‘700 salodiano tra devozione e aristocrazia» e domenica 29 «Centri di fede lungo la rive: S. Bernardino e S. Maria delle Grazie». In entrambi i casi ritrovo alle 15 alla Torre dell’Orologio; partecipazione 5 euro; info e prenotazioni: 0365.21423, infopoint@comune.salo.bs.it.