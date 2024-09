A San Polo tre giorni di musica per una comunità che si incontra

«Party in the Parking» è il nome dato alla tre giorni di musica e socialità promosso dal gruppo giovani del Circolo Acli di San Polo con la collaborazione del Consiglio di quartiere e del Punto comunità San Polo Cimabue: è in programma il domani (27),il 28 e il 29 settembre in un contesto in cui «la comunità torna ad incontrarsi», ascoltando alcuni dei gruppi più noti della realtà bresciana e non solo, bevendosi una birra e gustandosi dei buoni piatti insieme.Teatro dell’appuntamento è il piazzale antistante la sede del circolo in via Cimabue 271.

Questo il programma: il 27 suoneranno Carlo Poddighe, Super Ego e i Bettino Taxi. Il 28 sarà la volta dello ska con Isaia e l'Orchestra di Radio Clochard e il ritorno dei Bassistinti. Infine domenica 29 chiude il DJ set di Splendido Splendente.

Il gruppo «Per...corri la pace!» condividerà la sua esperienza e racconterà l’ultimo viaggio. Oltre 40 i giovani volontari impegnati nell’evento, e l’obiettivo è quello di far diventare Party in the Parking un appuntamento ricorrente. Il ricavato sarà devoluto al Circolo Acli di San Polo, per finanziare progetti e servizi dedicati alle giovani generazioni e alle neo-famiglie.