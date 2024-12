A San Pietro in Lamosa la magia dei presepi che arrivano dal mondo

Provaglio d’Iseo vanta una tradizione per la realizzazione dei presepi di tutto rispetto ed il Monastero di San Pietro in Lamosa non solo fa da ambientazione perfetta ma anche da cornice alla mostra allestita quest’anno. Da domani nella chiesa del Monastero di San Pietro in Lamosa si aprirà la mostra dei presepi organizzata dall’Associazione Amici del Monastero.

«Per un mese circa i visitatori potranno rivivere la magia della notte santa e ammirare vere e proprie opere d’arte provenienti da tutto il mondo - afferma Battista Simonini, deus ex machina dell’evento -. Condividere con la comunità la passione per i presepi significa immergersi profondamente nell’atmosfera natalizia. Ringrazio tutti gli appassionati che anche quest’anno hanno messo a disposizione le loro collezioni e contribuiscono così al successo della manifestazione».

La mostra sarà visitabile fino a domenica 19 gennaio 2025 con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Nuovo servizio dal 2025

Con il nuovo anno partirà sul territorio un servizio di sorveglianza e vigilanza notturna per garantire maggiore sicurezza sul territorio comunale. Il servizio che verrà attivato in via sperimentale prevede la presenza sul territorio di pattuglie dedicate e già attive durante le ore notturne, con il compito di monitorare alcuni luoghi e aree potenzialmente soggette ad attività illecite.

«Riteniamo necessario istituire il servizio ispettivo di controllo notturno - spiega il sindaco Vincenzo Simonini - allo scopo di preservare i beni comunali e di garantire l’incolumità dei cittadini, offrendo al corpo di Polizia locale del Sebino Orientale e ai Carabinieri un ulteriore strumento di vigilanza e prevenzione di fenomeni criminosi. Grazie a una continua condivisione di informazioni e segnalazioni, le aree ritenute critiche saranno oggetto di controlli mirati, garantendo così interventi più efficaci e tempestivi da parte delle forze dell’ordine». Il servizio sarà effettuato tra le 22 e le 6 del mattino, tutti i giorni della settimana, con passaggi in orari sempre diversi, e comprenderà anche l’attività di segnalazione di eventuali anomalie sull’intero territorio.