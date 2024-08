A San Paolo si protesta per la maxi-antenna 5G

Francesco Venturini

A Scarpizzolo i residenti hanno tentato di bloccare l’installazione. Il sindaco: «Situazione monitorata»

2 ' di lettura

Il traliccio posizionato in un'area privata a Scarpizzolo di San Paolo - © www.giornaledibrescia.it

Gli abitanti di Scarpizzolo, frazione di San Paolo, stanno attraversando giorni di forte tensione in seguito all'installazione di una nuova antenna 5G, avvenuta venerdì 9 agosto, in un'area privata adiacente al centro abitato. L'arrivo in paese di un mezzo pesante che trasportava un traliccio di 35 metri ha scatenato la protesta dei residenti che, scesi in strada, hanno tentato di bloccarne il passaggio e di impedire l'inizio dei lavori.