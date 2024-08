A San Felice 400 anni fa arrivarono le reliquie dei santi patroni

In paese si celebra il quattrocentesimo anniversario dell’arrivo delle sacre reliquie dei santi patroni Felice, Adauto e Flavia. La ricorrenza, che risale al 30 agosto 1624, sarà festeggiata con una settimana di eventi religiosi e comunitari organizzati dalla Parrocchia.

La lunga serie di celebrazioni avrà inizio con uno «spiedo patronale» in piazza Municipio, sabato 24 agosto alle 19.30: un momento di condivisione e convivialità aperto a tutta la comunità. Il giorno dopo, invece, la chiesa parrocchiale alle 21 ospiterà il suggestivo concerto dei cori di San Felice e Portese, che saranno accompagnati dalla banda Sinus Felix. Un’occasione per vivere un’esperienza musicale ispirata alla devozione e alla spiritualità dei santi patroni.

Sfide

Lunedì 26, dalle 20, giovani protagonisti in oratorio: avranno luogo le «Patroniadi», le olimpiadi dei patroni, evento ludico e sportivo dedicato ai ragazzi e alle ragazze. La comunità si riunirà poi martedì 27, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale per un momento di raccoglimento con l’adorazione e le confessioni.

La settimana prosegue mercoledì 28 con una conferenza di padre Luca Zerneri, di nuovo in chiesa: sarà approfondito il culto dei santi martiri patroni, occasione di riflessione storica e teologica. Infine, l’ultimo appuntamento prima della tradizionale processione: giovedì 29, alle 18, a Cisano sarà celebrata una santa messa in ricordo del martirio di San Giovanni Battista, aggiungendo un ulteriore momento di preghiera al percorso spirituale della settimana.

Il culmine delle celebrazioni dedicate ai patroni sarà venerdì 30 agosto: alle 20.30 in chiesa avrà luogo la solenne concelebrazione per la festività dei santi martiri, animata dal coro «Lorenzo Perosi». Alla messa farà seguito la processione, che si snoderà lungo via Garibaldi fino a raggiungere il monastero «Regina Carmeli», per poi fare ritorno alla chiesa parrocchiale.