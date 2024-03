A Salò e Brescia rivendute 130 colombe industriali come artigianali

Colombe industriali spacciate per artigianali. Scartate, reincarnate con il proprio marchio e messe in vendita a un prezzo anche triplo rispetto a quello che erano state pagate. Ottanta in una pasticceria di Salò, cinquanta in una di Brescia.

Sono solo alcuni dei risultati delle attività di controllo dei carabinieri del Nas di Brescia a ridosso delle festività pasquali. Non solo. In un forno sono state segnalate condizioni igieniche pessime che ne hanno decretato la chiusura.

In questo periodo i militari del Nas di Brescia hanno ispezionato decine di pasticcerie riscontrando generalmente situazioni convenienti ma anche irregolarità di natura modesta.

«Le gravi carenze igieniche riscontrate, ancora una volta, in un forno bresciano hanno determinato l’adozione di un provvedimento di sospensione della produzione da parte dell’autorità sanitaria», scrivono i carabinieri nella nota diffusa nelle scorse ore.