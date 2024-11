A Rovato l’abbraccio del gigantesco Cristo sulla Croce

Le centinaia di persone che in queste ore entrano nel cimitero Vantiniano, il più grande di Rovato, non possono non vederlo. Di fronte all’arcata principale si staglia un grande Cristo in Croce, alto ben cinque metri, per ricordare tutti i defunti e in particolare quelli legati al Covid 19. Con il passare del tempo il messaggio legato alla pandemia si è però allargato, andando ad abbracciare ogni perdita e ogni persona cara nel ricordo di chi resta.

L’opera

L’opera, voluta dall’Amministrazione comunale, è stata donata alla comunità dal maestro Luciano Bertoli, artista franciacortino classe 1956, nativo di Coccaglio e da anni residente ai piedi del Monte Orfano, a cavallo dei territori di Rovato ed Erbusco.

Il Cristo in Croce è diventato un punto di riferimento, di raccolta e anche di preghiera per chi entra al Vantiniano, ma non è l’unico legame tra la comunità rovatese e l’artista, protagonista anche del grande dipinto in ricordo di don Luigi Gregori, il «don con la bicicletta», che per oltre un ventennio, dal 1987 fino alla scomparsa nel 2009, ha portato nelle case di anziani e ammalati i sacramenti, dalla comunione all’estrema unzione, consolando chi restava di fronte alla scomparsa di un familiare, un amico, un proprio caro.

La mostra

Il dipinto è stato donato al Palazzo municipale di via Lamarmora, che in questi giorni ospita la prima grande mostra antologica dello stesso Bertoli, «un’opportunità unica – spiega il sindaco, Tiziano Belotti – per ammirare le sue opere più rappresentative. Pittore e scultore di talento, Bertoli è un maestro dell’emozione, capace di coinvolgere lo spettatore con la profondità delle sue opere. Cosa ancora più importante, Bertoli dimostra ogni volta che c’è ancora chi ha a cuore la propria gente».

La mostra sarà aperta al pubblico dal 26 ottobre al 10 novembre al Municipio di via Lamarmora, 7 a Rovato. Dal lunedì al venerdì negli orari d’apertura, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.