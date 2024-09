A Rovato con le trottole da tutta Italia per provare a battere il record

Per due giorni, Rovato sarà la capitale italiana... delle trottole. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il parco Aldo Moro (o, in caso di pioggia, la palestra del liceo Gigli di viale Europa) ospita infatti il Festival nazionale delle trottole grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni Tornitori della Franciacorta ed Energia ludica.

Per tutto il fine settimana ci saranno spazi e tempi dedicati alle famiglie e ai bambini con un evento «incentrato - spiega il presidente di Energia ludica, Alberto Segale - sul gioco tradizionale: grandi e piccini possono giocare senza un... pizzico di elettricità».

Il programma

Il Festival si aprirà sabato alle 14 con uno spettacolo a cura dei migliori trottolai e lanciatori di trottola (ne restano solo una cinquantina in tutta Italia, accompagnato da Olimpiadi della trottola e dal Campionato italiano, con due categorie: trottola tradizionale e super pista delle trottole.

Sempre sabato, dalle 16 alle 18, ci sarà invece un momento in cui nonni e nipoti potranno giocare insieme con giochi di strada e della tradizione, per creare un momento di confronto intergenerazionale.

Domenica invece si andrà avanti dalle 10 alle 19 con un mercato artigianale e l’area dedicata ai laboratori, ludobus che animeranno il parco con i loro giochi tradizionali oltre a piste di trottole su cui sfidarsi in battaglie e tornei. In mezzo decine di appuntamenti, dimostrazioni (come quelle dei maestri tornitori italiani, che mostreranno la loro arte ed esporranno le loro creazioni), spazi di gioco e di scambio, fino al tentativo di battere il record di trottole girate contemporaneamente: «Oggi il record - aggiunge ancora Segale - di 213 persone, stabilito l’anno scorso a Limena, nel Padovano. L’obiettivo quest’anno è di arrivare a 300 trottole».

Nelle scuole. In attesa della due giorni di ottobre (ingresso gratuito, informazioni su www.festivaldelletrottole.it) nelle scuole rovatesi c’è già fermento.

In questi giorni arriverà in classe il kit per la costruzione di una trottola. Gli alunni, grazie al concorso «Crea la trottola del futuro» dovranno montare, personalizzare e imparare a lanciare la propria trottola, fino alla mostra e alla gara che si terrà durante il Festival.