A Rodengo Saiano si festeggia il Natale pensando già al prossimo anno

La bellezza del Natale e poi via con un 2025 ricco di manifestazioni, con un bel focus sui giovani. Tanti eventi, da legare ovviamente ai festeggiamenti natalizi, per questo inizio d’inverno, con il Comune di Rodengo Saiano che è nel bel mezzo delle feste dicembrine, con un occhio però ai progetti (come Point of view) da sviluppare il prossimo anno.

Dopo tanti concerti, il Natale delle associazioni e i mercatini natalizi, ci si concentrerà sui festeggiamenti della Vigilia (ore 14.15 ritrovo al Parco di via Marconi), con la «passeggiata natalizia» tra le vie del paese e l’arrivo alla biblioteca comunale dove Babbo Natale saluterà i bambini presenti (organizzazione a cura del Corpo Musicale Raineri, con la presenza degli Zampognari di Valtrompia con Stefano Grazioli e Daniele Mazzoleni).

Nuovo anno

Terminati i festeggiamenti natalizi, come detto, via all’organizzazione degli eventi (tantissimi) per il 2025 di Rodengo Saiano. Tra i progetti più interessanti c’è da sottolineare «Point of view: nuovi modi di leggere il mondo», progetto che è stato avviato nel 2024 e proseguirà ora con attività gratuite per ragazzi e ragazze dai 14 ai 35 anni nelle biblioteche di Rodengo (e della vicina Ome).

Una iniziativa che, grazie al finanziamento ottenuto tramite dai due municipi con il bando «Giovani in biblioteca» del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, ha creato e andrà a creare una lunga serie di opportunità di socializzazione per i ragazzi: attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative che si muovono tra socialità, giochi e videogiochi, fotografia, videomaking, teatro, turismo e nuove tecnologie.

Un contenitore che sta funzionando grazie ad una rete di realtà (come l’Accademia Symposium) che affiancano il Municipio. Sempre parlando di realtà attive a Rodengo Saiano va evidenziato l’Alberodonte. L’associazione, che ha nella Cascina di via Ponte Cingoli la sua casa, è da sempre contenitore culturale molto vivace, tra concerti con musicisti di livello internazionale e arte, senza dimenticare buon cibo, birre e vini a km zero (ma non solo).