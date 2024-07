A Rezzato una catena solidale aiuta 180 famiglie

Sono 180 i pacchi alimentari, che saranno distribuiti alle famiglie più bisognose di Rezzato, simbolicamente consegnati dal sindaco Luca Reboldi e dalla sua vice Elena Zanardelli, referente per i Servizi sociali, alla Protezione Civile A.i.b. Monte Regogna Rezzato, che li recapiterà alla Caritas. Da qui, poi, arriveranno alle famiglie che ne faranno richiesta. I pacchi, il cui valore totale ammonta a 9mila euro, contengono generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione come pasta, zucchero, caffè, olio, tonno, latte, biscotti e pelati.

A donarli al Comune è stata la ditta Dussmann Service s.r.l. al termine dell’appalto per la ristorazione scolastica. L’azienda, in sede di gara, infatti, aveva proposto la fornitura di pacchi alimentari da destinare ai servizi sociali. Ecco allora che il Comune ha visto nella collaborazione che da anni unisce Caritas, oratori e amministrazione la possibilità di demandare a Caritas la distribuzione dei pacchi, proprio perché, più di chiunque, conosce i bisogni di chi è in difficoltà.

Ricordiamo che la Caritas interparrocchiale di Rezzato opera per tutte le tre comunità religiose presenti sul territorio, San Giovanni Battista, San Carlo e Santi Pietro e Paolo nella frazione di Virle, ed ha la sua sede in via Scalabrini, dove si può accedere il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18, oppure ci si può mettere in contatto telefonando allo 030.2791565 o scrivendo un’e-mail a caritas@uprezzatovirle.it.

Il primo cittadino Luca Reboldi ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e la buona riuscita al momento della consegna: «Ringrazio i volontari di Caritas e della protezione Civile Monte Regogna - ha detto con una certa emozione - tramite i quali verranno distribuiti i pacchi, non vedo modo migliore per rafforzare la coesione sul territorio, grazie al prezioso contributo delle nostre reti associative».