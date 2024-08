A Prevalle il Bicigrill sta per tornare a funzionare

Cambio di gestione per il Bicigrill. Un cambio che fa seguito alle vicende giudiziarie che hanno interessato la società vincitrice della gara d’appalto indetta dall’Amministrazione municipale prevallese.

La struttura, lo ricordiamo, è stata promossa dal Comune. Realizzata nelle adiacenze della strada Gavardina, comprende un chiosco-bar, una stazione di riparazione delle biciclette con noleggio di e-bike, nonché un’area di sgambamento cani. La società affidataria, l’Arcana srls, aveva assicurato l’avvio di ulteriori servizi, quali l’installazione di giochi per i bimbi e di attrezzature per l’agility dog, e altro ancora.

In giugno si era tenuta l’inaugurazione. L’attività del Bicigrill, però, era continuata regolarmente solo per qualche settimana. A fine luglio, infatti, i rappresentanti legali di Arcana erano risultati coinvolti in una complessa e articolata indagine della Guardia di finanza. La struttura prevallese era rimasta aperta al pubblico ancora per alcuni giorni, dopodiché aveva chiuso i battenti.

Prospettive

«Una chiusura avvenuta senza preavviso e senza spiegazioni - riferisce il sindaco Damiano Giustacchini -. E questo nonostante le ripetute sollecitazioni da parte nostra, che non hanno avuto riscontro. Abbiamo così deciso di dar corso alla revoca del contratto per inadempienza».

Sulla vicenda si era espressa, con un’interrogazione, anche la minoranza di «Uniamo Prevalle», che peraltro già in precedenza aveva manifestato le proprie riserve sull’opera e preoccupazioni sulle scelte gestionali effettuate, con l’invito a valutare invece il coinvolgimento di realtà del mondo del volontariato e dell’associazionismo locale.

«La nostra priorità è quella di riaprire il prima possibile una struttura che, sia pure nel breve periodo di funzionamento, ha riscosso l’apprezzamento dei numerosi frequentatori - fa sapere il sindaco -. Abbiamo contattato in proposito chi nella gara si era classificato al secondo posto, ossia una società a conduzione familiare di Bedizzole, i cui titolari ci hanno annunciato, in via informale, l’intenzione di accettare. Contiamo di essere in grado già nei prossimi giorni di procedere all’affidamento ai nuovi gestori».