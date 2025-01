A Passirano musica e cultura per continuare a ricordare

Sostegno alla cultura, musica per le Giornate della memoria e del ricordo, momenti con gli Alpini e la rassegna di teatro dialettale. Questo il menù per le prossime settimane passiranesi. Dopo alcuni incontri legati alla sicurezza e alla salute («Attenzione alle truffe» con la partecipazione di appartenenti all’Arma dei carabinieri e della Polizia locale, l’incontro «Salute» con la consulenza della dottoressa Manuela Facchi e la presentazione del progetto del «Controllo del vicinato»), oggi si è tenuta una manifestazione commemorativa legata al sacrificio degli Alpini nella battaglia di Nikolajewka.

Cenni storici

Combattuta il 26 gennaio del 1943 durante la Seconda guerra mondiale, questa battaglia fu un feroce scontro tra le forze italo-tedesche dell’Asse e le truppe sovietiche. Ci fu proprio da parte dei sovietici un attacco molto consistente che portò ad un caotico ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale, che costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, determinando l'annientamento delle truppe italiane, decimate da morti, feriti e prigionieri. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o catturati.

Ricordo

Ancora ricordo e commozione il 16 febbraio (alle 16 nella chiesa di San Zenone) per la Giornata della memoria e quella del Ricordo (giornata, celebrata ogni anno il 10 febbraio) grazie ad un concerto del corpo bandistico Don Tranquillo Pietta. Il 15 febbraio (alle 20.45 nel teatro parrocchiale) riprenderà invece la rassegna del teatro dialettale organizzata dalla compagnia teatrale locale Il loggione, con il patrocinio del Comune. In questa occasione la compagnia Funtanì de Giona di Paderno porterà in scena «La verità la pol viga do face», opera di Franco Zaffanella per la regia di Diego Mafessoni.