A Passirano il Natale e il Capodanno si trascorrono insieme

Tanto rosso Natale per un bellissimo fine dicembre di festa a Passirano, tra il successo delle feste degli ultimi giorni e i prossimi eventi.

Partendo dalla vigilia in compagnia degli Alpini di Passirano, con la classica castagnata in centro a cura dell’Amministrazione comunale e del gruppo delle Penne nere di Passirano (dalle 17.30 alle 24 in Piazza Europa). Evento doppio, visto che anche le Penne nere di Monterotondo saranno presenti nel centro della frazione (dalle 15 alle 24 nei pressi della parrocchiale). Il giorno di Santo Stefano (in serata, dalle 20.45, nella parrocchiale San Zenone di Passirano) nuovo concerto natalizio, a cura della Schola Cantorum.