A Paratico un nuovo quartiere dove ora si lavorano marmi e graniti

Flavio Archetti

La IDM ha chiesto di trasformare il terreno sul quale sorge l’azienda in un’area residenziale. C’è il sì del Comune

L'area che potrebbe ospitare il nuovo quartiere - © www.giornaledibrescia.it

Il trasferimento della IDM di via Fiume, l’azienda di Paratico che lavora marmo e graniti in centro al paese, ha fatto un altro passo in avanti ed è sempre più concreta. Trasformazione Qualche settimana fa la dirigenza dell’impresa ha inviato al Comune la sua proposta di trasformazione dell’area (di 9.900 metri quadri) da artigianale a residenziale e commerciale, e l’amministrazione comunale l’ha accolta con una delibera di giunta datata 26 novembre 2024 in cui esprime il suo «parere favorevole»