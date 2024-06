A Palazzolo sono stati rimossi due tronchi incastrati sotto il ponte

Rimossi dalle acque del fiume Oglio due tronchi, da mesi rimasti incastrati sotto le arcate del ponte romano. È terminato poco fa l'intervento dei volontari della Protezione civile di Palazzolo sull'Oglio. Un intervento iniziato questa mattina attorno alle 8.30 e concluso poco fa, con la riapertura dell'antico ponte e dunque con la possibilità per i veicoli di proseguire verso il centro della cittadina. Nonostante fossero soltanto due tronchi, per i volontari non è stato per nulla semplice liberare il ponte.

Un intervento simile a quello avvenuto a fine dell'anno scorso, quando a seguito di una piena i Vigili del fuoco erano intervenuti per rimuovere un grosso tronco che aveva addirittura danneggiato il ponte.