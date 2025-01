A Palazzolo il piano delle opere disegna i cantieri dei prossimi due anni

Il Consiglio comunale ha approvato, non senza polemiche sulle priorità, il nuovo piano triennale delle opere pubbliche di Palazzolo. Il sindaco Gianmarco Cossandi ha annunciato che a Villa Lanfranchi è quasi terminato l’intervento per il nuovo centro culturale con ristorazione, mentre è ormai vicina anche l’inaugurazione del Teatro Sociale dopo i lavori di restauro.

I progetti

Guardando a quest’anno, sono previsti interventi ambiziosi tra cui il restauro della terza Villa Küpfer, che riguarderà copertura e facciate e il restyling dell’ipogeo cimiteriale. Traslata dal 2024, la ciclopedonale di via Pontoglio vedrà finalmente la luce, così come anche il nuovo collegamento viario tra via Levadello e il Comparto Cis4. «Abbiamo puntato molto sulla riqualificazione del territorio, con interventi come il restauro del parco delle Tre Ville, per cui ci siamo candidati a un bando Cariplo, e la sistemazione della scalinata tra il Lungo Oglio e la salita San Pietro», ha aggiunto il primo cittadino.

Tra le novità più rilevanti, Cossandi ha evidenziato il recupero di un progetto di fattibilità tecnica già esistente per la palestra di San Giuseppe, che unisce efficientamento antisismico e riqualificazione energetica, vale 840mila euro e potrebbe essere finanziato grazie a un bando ministeriale. Nel 2026, l’attenzione si sposterà sul restauro parziale del ponte romano, con la progettazione tecnica prevista già per la seconda metà di quest’anno, e sulla sistemazione della chiesetta del cimitero di San Pancrazio. Quindi, la riqualificazione del parco della Castrina, un progetto nato dal bilancio partecipativo proposto dagli studenti delle scuole.

La minoranza

Non sono mancate le critiche della minoranza. Angelo Cima di Alleanza di Centro ha contestato il metodo: «Si tratta di interventi straordinari di manutenzione, ma le vere opere pubbliche sono rimaste fuori dal dibattito – ha dichiarato Cima –. Manca una visione politica di lungo respiro». Tra le questioni non affrontate, Cima ha menzionato il nuovo asilo nido a San Pancrazio, la Casa e l’Ospedale di comunità e il centro sportivo con area feste nell’ex cava Bosco.