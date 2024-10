A Ospitaletto la festa di «Brescia Buona» nel segno della solidarietà

Fare rete per offrire una risposta migliore ai bisogni del territorio. «Brescia Buona» è una realtà, nata nel 2010 su impulso della Fondazione Asm, che si occupa di accoglienza e di ristorazione sociale.

L’appuntamento

A farne parte 11 cooperative sociali (Arborea, Anemone, Arcobaleno, Area, Big Bang, Co.Ge.S.S, Fraternità Impronta, La Cascina, La Mongolfiera, La Rondine e Articolo Uno) e il Cfp Zanardelli

Per la prima volta l’11 e il 12 ottobre a Ospitaletto nella Cascina Cattafame in via Seriola la rete organizza «Brescia Buona in Festa», una due giorni per presentarsi ai bresciani, per far conoscere attività e prodotti e per parlare dei temi che caratterizzano il lavoro di tutte le cooperative.

«Abbiamo pensato ad un programma che unisse momenti di divertimento con la musica e di riflessione attraverso convegni che tratteranno il tema del lavoro legato al carcere e alla disabilità – ha detto il presidente della cooperativa Alborea, Angelo Maiolo –, ma anche dell’importanza per il territorio di fare rete».

Impegno

Un impegno fondamentale quello della rete supportata dalla Fondazione Asm: «Per la nostra Fondazione – ha detto Felice Scalvini presidente Asm – in prospettiva non è importante finanziare la singola attività, ma rinforzare le organizzazioni del terzo settore, di tutti i tipi, che si occupino di sport, organizzazione e imprenditoria sociale, perché il loro sviluppo è legato al miglioramento della struttura interna. Questa festa è fondamentale per far conoscere al territorio la rilevanza di questo fenomeno».

Programma

Si comincia venerdì alle 17 con il convegno «Comunità e inclusione» e con il «Pomeriggio per le famiglie» dedicato alla fattoria didattica e a tante attività ludiche per i più piccoli. Alle 21 chiude la giornata il concerto «Tra luce e natura» con il violinista Andrea Casta e il chitarrista Paolo Zanetti. Sabato continuano le attività per i più piccoli dalle 16, gli stand gastronomici dalle 19 e il concerto «Creuza de Ma» con Adami, Zeni e o Corimè.