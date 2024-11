A Montisola torna la tradizione del presepe subacqueo

La tradizione ha ripreso vita, dopo un’assenza durata dieci anni. A Monte Isola è stato posato questa mattina dai volontari del locale Gruppo Sub il presepe subacqueo, sul fondo del lago di fronte a Peschiera Maraglio.

In corrispondenza del Caffè dei Porti, Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, insieme al bue e all’asinello, sono stati calati in acqua, aprendo di fatto le manifestazioni in vista del prossimo Natale.

Il Gruppo Sub ha anche lanciato la raccolta fondi 2025, il cui obiettivo è completare l’attrezzatura di ricerca strumentale in alta profondità, necessaria a rendere sempre più performanti le operazioni di ricerca e recupero dispersi nel Sebino.