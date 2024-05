A Maderno l’ultimo tuffo nell’acqua fredda del lago di Garda

Si è conclusa questa mattina alle 11 al Lido di Maderno, sul lago di Garda, la stagione invernale dei tuffi a lago, iniziata il primo gennaio con l'evento di Capodanno che ha richiamato centinaia di persone tra curiosi e intrepidi bagnanti.

Questa mattina ultimo bagno di gruppo di «Quelli che fanno il bagno tutto l'anno» con una dozzina di partecipanti. Temperatura dell'acqua 17 gradi virgola 1 e esterna di poco superiore ai 20 gradi. Molti i curiosi a guardare increduli chi si tuffa fuori stagione e in acqua vi è rimasto per più di un quarto d'ora..

«Ormai fa caldo. Ci ritroviamo a fine estate per proseguire in inverno quando la temperatura esterna è inferiore a quella dell'acqua» ha affermato Alido Cavazzoni che con Enzo Gallotta guida il manipolo di temerari. Vale a dire dentro 8 gradi e fuori 6 con vento forte.

Stagione finita? In parte sì. L'appuntamento è per sabato mattina, ma con immersione nel fiume Toscolano dove la temperatura dell'acqua non supera i 10 gradi.