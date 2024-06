A Lumezzane la nomina della nuova Giunta va a rilento

Le trattative per l’assegnazione delle deleghe all’interno della nuova Giunta di Lumezzane è in pieno svolgimento, dalla compagine di centrodestra, che ha da poco vinto le elezioni amministrative, al momento non trapela nulla, a testimonianza del fatto che alcune cose non sono state messe ancora totalmente a posto.

Ed è anche per questo motivo che il primo Consiglio comunale, del secondo mandato del sindaco Josehf Facchini, è stato convocato «soltanto» per lunedì 8 luglio alle 19. In notevole ritardo rispetto a quelli degli altri Comuni.

Maggioranza

Va detto che rispetto a cinque anni fa, la Lega è uscita fortemente ridimensionata passando da nove consiglieri a quattro, mentre Fratelli d’Italia ne porta quattro in aula. Rinforzata anche la compagine di Forza Italia, con due consiglieri, mentre la civica «Insieme per Lumezzane» ottiene un posto in Consiglio comunale.

La squadra

La discussione per l’assegnazione degli assessorati si divide tra vedere se conta di più il peso politico o contano di più le competenze.

«In democrazia - ricorda il primo cittadino Facchini, a chi chiede come si sta muovendo e cosa accadrà - il peso politico lo decidono i cittadini e il voto va accettato e rispettato sempre. Il voto del cittadino è una scelta e di questo va tenuto conto nel contare come vogliono essere rappresentati. Nella composizione della Giunta ne dobbiamo tenere conto pena la mancanza di rispetto dei cittadini».

Quindi no a un pacchetto preconfezionato; per questo Facchini non ha giudicato positivamente la presentazione della Giunta in caso di vittoria da parte dello sfidante Valeriano Gobbi.

«In pratica - aggiunge Facchini -, chi ha proposto la Giunta prima delle elezioni, ha detto che le indicazioni di voto non sono considerate molto». Per questo, tra le intenzioni del primo cittadino, c’è quella di rispettare il voto e le indicazioni uscite da questo.

«Abbiamo le idee chiare - conclude Facchini, senza sbilanciarsi -. Abbiamo tante persone preparate e sono certo che sapremo trovare l’equilibrio giusto. Obiettivo rafforzare il concetto di squadra garantendo il giusto equilibrio tra le forze della coalizione».

Opposizione

Per quanto concerne i consiglieri di minoranza, sul fronte dei gruppi che hanno sostenuto il candidato sindaco Valeriano Gobbi, va segnalato che il Partito democratico passa da uno a due consiglieri, uno rimane alla Civica per Valeriano Gobbi e uno per la lista civica Lumezzane Vale. A loro si aggiunge ovviamente Gobbi.