A Lonato torna l’atteso appuntamento con i «Fiori nella Rocca»

L’anomalo clima primaverile di questi giorni fa venire voglia di fiori, piante e giardino. E dunque sì, per chi se lo stesse chiedendo, «Fiori nella Rocca» tornerà puntualissimo anche quest’anno: la sedicesima edizione della mostra mercato si svolgerà dal 12 al 14 aprile con la formula ormai consolidata dall’esperienza e ogni anno più apprezzata.

La mostra mercato è fra gli appuntamenti nazionali più attesi dagli appassionati del settore dato che unisce al fascino di piante e fiori rari quello di storia e arte grazie allo stupendo contesto in cui è inserita, la quattrocentesca Rocca visconteo veneta, dalle cui mura si gode un’incantevole vista sul bacino del basso Garda.

Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione Ugo Da Como, ideatori dell’evento, saranno presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie, camelie. Accanto a loro, gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, editoria specialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare, decorazioni vegetali e minerali profumate.

Per dare ai genitori la possibilità di girovagare fra gli espositori, sarà allestito anche quest’anno l’Hortus Conclusus, un’area dove i bambini saranno intrattenuti con giochi, animazioni e laboratori, il tutto sul tema della natura.

La manifestazione sarà aperta al pubblico nelle tre giornate dalle 10 alle 18, il biglietto d’ingresso (acquistabile anche online) costa 5 euro, ma è gratis per i bambini fino a 14 anni. Il programma dettagliato della tre giorni si trova sul sito.