A Iseo rinasce l’Hotel Milano: sul lungolago arriverà un albergo a 4 stelle

Flavio Archetti

Via libera dal Comune all’intervento sull’immobile acquistato per 1,7 milioni dalla Fondazione Bettoni

L'hotel Milano sul lungolago di Iseo sarà ristrutturato © www.giornaledibrescia.it

Dopo i lavori di abbellimento, che l’hanno reso una passeggiata più ampia ed esclusiva eliminando il passaggio delle macchine, per il lungolago Marconi a Iseo è in arrivo un’altra chicca: un nuovo albergo 4 stelle. La struttura sorgerà nel vecchio Hotel Milano, acquistato qualche mese fa dalla Fondazione Liliana e Michele Bettoni per 1,7 milioni di euro. Nell’intervento di rilancio, progettato dai geometri iseani Mauro e Pier Angelo Strano, e approvato qualche giorno fa dal Comune, la Fondazione