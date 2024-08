A Gussago sequestrati 3 chilogrammi di cocaina e arrestato un uomo

I clienti del supermercato dell’altra parte della strada hanno pensato alle riprese di un film. Ma quando hanno visto che non c’erano telecamere ma armi, distintivi e manette vere hanno capito che era in corso una vera operazione.

Nel giro di due ore, con due diversi interventi, i Carabinieri hanno arrestato a Gussago due persone, recuperato tre chilogrammi di cocaina pura, ancora da tagliare, e contanti per oltre 70mila euro.

Al centro della vicenda un appartamento di via Caporalino che era stato scelto da un 40enne sudamericano come base operativa per la sua attività di spaccio all’ingrosso di cocaina. Dopo aver notato un via vai sospetto di soggetti pregiudicati i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare un irruzione nell’appartamento.

Il sospetto era che all’interno, oltre alla droga, potessero esserci anche diverse persone armate ed è stata messa in campo un’operazione per cogliere di sorpresa, e in netta inferiorità numerica, la banda. Sotto gli occhi degli increduli clienti delle attività commerciali della zona i militari in borghese, con i distintivi al collo e le armi pronte, hanno circondato lo stabile. Mentre alcuni salivano le scale gli altri hanno scavalcato le ringhiere dei terrazzi per entrare dalle finestre e ulteriori uomini hanno presidiato gli abbaini sul tetto. L’azione è durata pochi secondi.

L’uomo poi arrestato e identificato come un 40enne sudamericano, ha sentito il trambusto sulle scale e provato a salire sul tetto dove ha trovato i carabinieri che lo aspettavano. Nell’appartamento c’erano tre chilogrammi di cocaina ancora sigillati in panetti e 70mila euro in contanti. Per lui è scattato l’arresto e si trova in carcere in attesa della convalida.

Nelle stesse ore, poco distante, durante un controllo stradale, un’altra pattuglia dell’Arma ha intercettato un marocchino classe 1994 che formalmente si occupa di import ed export di auto. Nel controllare nel dettaglio la sua vettura i militari hanno trovato un panetto da un chilogrammo di cocaina sotto il sedile del guidatore. Ieri mattina è stato portato in tribunale per l’udienza per direttissima dove l’arresto è stato convalidato.