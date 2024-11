A Gussago l’addio a Franco Paderni, pittore che ha lasciato il segno

Gussago piange la scomparsa di Franco Paderni, pittore intimamente legato alla sua terra, che ha amato ritrarre e omaggiare con la sua arte. I suoi quadri, sempre intensi e carichi di sentimento, ritraggono scorci iconici come la Santissima, immersi in una gamma cromatica che rifletteva introspezione e ricerca, ma anche una proiezione affettiva verso i suoi «luoghi del cuore».

Chi era Franco Paderni

Franco Paderni è morto lunedì all'età di 76 anni. Padre di tre figli, era nato a Gussago, dove viveva e lavorava. Dopo un lungo percorso dedicato alla pittura da cavalletto, Paderni aveva sentito il richiamo verso ampie superfici, dedicandosi alla realizzazione di dipinti murali. La sua opera è caratterizzata da una vibrante musicalità e da un uso unico della luminosità e del colore, una qualità che ha contraddistinto anche i dipinti realizzati per il gruppo Alpini nella ex sede di Palazzo Nava e all’attuale barchessa.

Il ricordo del sindaco

«Mi piace ricordarlo per il segno che lascia nella nostra comunità a livello artistico – ha dichiarato il sindaco Giovanni Coccoli –. L’ultima mostra che fece qui a Gussago era dedicata proprio agli scorci del nostro paese, una decina di anni fa. Ha lasciato una traccia indelebile, come l’ultima stazione della Via Crucis, la quattordicesima, ai piedi della Stella».

I funerali si terranno giovedì 7 novembre alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Assunta.