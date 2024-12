A Gargnano un Natale per le famiglie che richiama la magia

Entra nel vivo la programmazione natalizia a Gargnano, dove l’assessorato alla Cultura retto da Fabiana Bonomini ha predisposto un ricchissimo cartellone di eventi rivolto soprattutto alle famiglie e ai bambini, per fare comunità e offrire occasioni di incontro e svago alla collettività. Il sipario sul calendario «Gargnano, le magie del Natale...» si è alzato domenica 8 dicembre con l’accensione delle luminarie e ha già proposto tanti eventi apprezzati da grandi e piccini, come «Aspettando Santa Lucia», con il tradizionale tiro delle latte e una golosa merenda, o il concerto gospel a cura dell’Academy Gospel Ensemble.

Il pomeriggio della vigilia, martedì 24 dalle 17 in Piazza SS. Martiri e Via Trento e, a seguire, in piazza Feltrinelli, ci saranno pastorelle e musica a cura della banda «G. Verdi» di Toscolano Maderno.

Poi ancora: sabato 28 alle 16.30 in Sala Castellani spettacolo teatrale per bambini e famiglie «Abc del Natale», a cura di Teatro Telaio, e alle 20.30 «I concerti del Giubileo» nella chiesa di San Pier d'Agrino. Seguono altri eventi in gennaio, fino all’Epifania. Venerdì 3 gennaio alle 16.30 in Sala Castellani va in scena «L’apprendista stregone», spettacolo teatrale per bambini e famiglie a cura de Il Sipario Onirico. Domenica 5 gennaio torna in paese la banda «G. Verdi» per il Concerto dell'Epifania, alle 16 in Sala Castellani.

Chiude la programmazione il tradizionale Canto della Stella, antica usanza inscenata da cantori itineranti muniti di una stella luminosa che simboleggia il viaggio dei Re Magi: appuntamento domenica 5 gennaio alle 17.30 in località Torrazzo, Mignone e Costa e lunedì 6 alle 17 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Costa.

Il Canto della Stella è un’usanza ancora viva in poche zone, come l'Alto Garda e la Valle Sabbia, ed è un unicum in tutta la Lombardia. Sui canali social del Comune, tutte le info e i dettagli.