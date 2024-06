A Gargnano la sfilata dei trattori al porto prima della festa a Navazzo

Quarantacinque trattori, molti con alle spalle decenni di lavoro nei campi e in collina e provenienti anche dal Veneto e da altri paesi del Bresciano, si sono ritrovati stamattina in piazza a Bogliaco.

Partecipano alla ventesima edizione della Festa del trattore, iniziata ieri e tornata a Navazzo di Gargnano dopo una pausa di quattro anni legata anche alla pandemia.

Dopo la sfilata per Gargnano con sosta davanti al porto e il brindisi di benvenuto, il corteo è ripartito per la frazione Sasso per poi giungere a Navazzo tra la curiosità di decine di turisti.

La festa prosegue fino a sera con vari appuntamenti. Dopo il pranzo col tipico spiedo, come sottolinea il presidente Enrico Tavernini, ci saranno il concorso cinofilo, l’esibizione equestre e in serata la cena con prodotti tipici del monte e musica.