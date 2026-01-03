Giornale di Brescia
A fuoco una stufa a pellet, paura a Roè Volciano

Ubaldo Vallini
Il principio di incendio in via Foscolo: nessuna persona coinvolta
L'intervento a Roè Volciano - © www.giornaledibrescia.it
Tanta paura ma nessuna persona ustionata o intossicata a Roè Volciano, dove in via Ugo Foscolo una stufa a pellet è andata a fuoco a causa di un cortocircuito.

Il rogo però è stato immediatamente domato prima che potesse espandersi ed è rimasto contenuto. Sul posto i Vigili del fuoco di Salò.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioRoè Volciano
