A fuoco una roulotte in un distributore di benzina, nessun ferito

Un intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre lungo la Sp 510, nel territorio comunale di Passirano, per l’incendio di una roulotte.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, supportata da un’autobotte, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

L’incendio non ha coinvolto la vicina area di rifornimento carburante e non si registrano persone ferite. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.