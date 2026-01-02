Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

A fuoco una roulotte in un distributore di benzina, nessun ferito

È successo ieri pomeriggio a Passirano lungo la Sp 510: le fiamme non hanno coinvolto l’area di rifornimento carburante
La roulotte in fiamme - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it
La roulotte in fiamme - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it
Un intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre lungo la Sp 510, nel territorio comunale di Passirano, per l’incendio di una roulotte.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, supportata da un’autobotte, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

L’incendio non ha coinvolto la vicina area di rifornimento carburante e non si registrano persone ferite. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioroulottePassirano
