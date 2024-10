A fuoco il tetto di una palazzina a Prevalle: nessun ferito

Incendio nella notte a Prevalle, in via Cesare Battisti. A prendere il fuoco, per cause ancora da accertare, è stato il tetto di una palazzina di due piani, fortunatamente disabitata. Non risultano dunque feriti.

Sul posto squadre del Vigili del fuoco di Paitone, Salò e Brescia. L'intervento è avvenuto poco dopo le 3, e ha consentito di domare le fiamme.