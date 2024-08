A fine serata entrano in una barca non loro e si addormentano

Sono entrati furtivamente, probabilmente nella notte tra venerdì e sabato, nella cabina di un motoscafo ormeggiato sul lungolago Zanardelli a Salò. Qui, forse esausti dopo una serata di festa e bagordi, si sono addormentati, comodamente sdraiati sulle cuccette.

A sorprenderli è stato, ieri mattina intorno alle 10, il proprietario della barca, un uomo residente nella cittadina. Salito a bordo ed entrato in coperta ha trovato la sgradita sorpresa: tre ragazzi che dormivano beatamente, cullati dalle onde del golfo.

Vistisi scoperti i tre hanno reagito in malo modo e ne è nata una colluttazione a bordo dell’imbarcazione. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni sono volati schiaffi, pugni e parole grosse, finché gli occupanti abusivi della barca sono riusciti a divincolarsi, a scendere a terra e a dileguarsi sulla passeggiata a lago, a quell’ora già gremita di turisti al passeggio.

Le ricerche

Ma non sono andati troppo lontano. Gli agenti della Polizia locale agli ordini del comandante Stefano Traverso, che in questi giorni di massima pressione turistica ha intensificato servizi e controlli, dopo aver parlato con il proprietario della barca si sono messi sulle loro tracce.

Uno dei tre ragazzi è stato intercettato mentre si trovava ancora sulla passeggiata a lago, gli altri due sono stati individuati poco più lontano, nella frazione di Campoverde. I tre giovani, tutti residenti nel Bresciano, due minorenni ed un maggiorenne, sono ovviamente stati identificati dagli agenti. Rischiano una denuncia da parte del proprietario dell’imbarcazione.

Intanto, come detto, a Salò così come negli altri centri della riviera bresciana del Garda, in questa settimana di Ferragosto, che segna il periodo di maggior affluenza turistica, è stata implementata la presenza di servizi sul territorio da parte delle forze dell’ordine. Lo stesso accade in acqua, con il massimo schieramento di uomini e mezzi da parte della Guardia Costiera, di stanza a Salò, e delle altre forze impegnate per la sicurezza dei bagnanti.