A Erbusco le passeggiate comunitarie raddoppiano

Dai più ai meno giovani, Erbusco si colora di iniziative pensate per vivere bene il borgo, dal capoluogo alle popolose frazioni di Zocco e Villa Pedergnano. La prima proposta sul piatto è, in realtà, un raddoppio: per andare incontro alle numerose richieste pervenute, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ats di Brescia ha infatti introdotto un Gruppo di Cammino aggiuntivo a quello esistente ormai dal 2018.

Il raddoppio

Erbusco, infatti, è stato tra i primi paesi del Bresciano a istituire le passeggiate bisettimanali, con il triplice obiettivo di migliorare lo stile di vita in particolare dei più anziani, di trascorrere qualche ora in compagnia e di scoprire gli angoli meno battuti del territorio. Visto il grande successo dell’iniziativa originaria, in calendario ogni lunedì e giovedì, ora si replica, il martedì e il giovedì, dalle 17.30 alle 18.30, a partire dal 4 febbraio, sempre con partenza dalla terrazza di via Verdi, sopra l’Ufficio postale. Iscrizioni – gratuite – già aperte al numero 030.7767318. Altri eventi sono in calendario grazie al lavoro costante della Pro Loco di Erbusco, che domenica 26 gennaio dà appuntamento alla sede di via Verdi, 34/b per un aperitivo (dalle ore 10.30).

L’obiettivo

Obiettivo, nelle parole degli stessi volontari, «lanciare le iscrizioni per il tesseramento 2025, importante non solo per sostenere la promozione di eventi nel nostro territorio ma anche perché dà diritto a sconti e riduzioni sulle iniziative, che verranno presentate proprio durante l’aperitivo di inizio anno». In teatro, martedì 28 gennaio e lunedì 10 febbraio due serate di approfondimento sulla genitorialità consapevole. Ospite la pedagogista Patrizia Sbaraini, del consultorio Cidaf Poliambulanza, in collaborazione con Unità Pastorale San Bonifacio e Comune. Dagli adolescenti ai bambini: riparte lo Spazio coccola, il servizio alle famiglie con bambini nella fascia di età 0 – 3 anni e gestito da un’educatrice qualificata (info: 030.7760813) in biblioteca.