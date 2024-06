A Erbusco la trattoria Lepre «del sìndec» chiude dopo 70 anni

La Lepre saluta e ne se va. Dopo settant’anni di attività ininterrotta (sarebbero stati 71 il prossimo agosto), la storica trattoria di via Provinciale, 27 a Erbusco abbassa la serranda per l’ultima volta. Oggi sarà la fine di una storia che ha segnato non solo l’enogastronomia nel cuore del borgo della Franciacorta, ma pure la sua storia e il costume.

Da domani Mario Uberti appenderà il mestolo al chiodo e andrà meritatamente in pensione. «Saranno 77 candeline per me il prossimo ottobre - spiega il titolare - ed è ora di fermarsi e riposare. Certo, un po’ di malinconia c’è, dopo così tanti anni. Non ho voluto fare nessuna festa in particolare, eppure da quando si è sparsa la voce in paese sono tantissimi i clienti che passano per un saluto o un ultimo piatto. In questo fine settimana non abbiamo un tavolo libero».

La storia della famiglia Uberti nell’immobile a poche centinaia di metri dal municipio è iniziata il 3 agosto 1953, per mano del padre di Mario Uberti, Bonifacio, sindaco del paese pochi anni dopo, tanto che per lungo tempo la trattoria era conosciuta come quella «del sìndec».

«Io sono nato qui - spiega Mario Uberti -, nelle stanze che avevamo sopra il ristorante. Per tanti anni abbiamo anche fatto il servizio di affittacamere. Da qui sono passati commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio, oltre agli operai arrivati dal Sud Italia per ampliare la corsia dell’autostrada A4 e per i cantieri più importanti del paese».

Nel 1985 il passaggio da padre in figlio, di Uberti in Uberti, sempre nel segno di un menù gelosamente ancorato alla tradizione bresciana: «salmì di lepre, paste fresche, brasati, queste sono solo alcune delle nostre specialità», ricorda ancora Mario Uberti. In tanti anni, solo una chiusura, a cavallo tra 2009 e 2011, per ristrutturare i locali. Ora, invece, è arrivato il momento dei saluti, tra l’affetto di tanti clienti e i ricordi di un paese intero.