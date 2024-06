A Desenzano torna il luna park più grande della Lombardia

L’obiettivo è lo stesso di sempre: divertimento per tutti. Dal 5 luglio al 25 agosto torna il Summer Park, luna park tra i più longevi d’Italia e il più grande della Lombardia: dall’estate del 1974, punto di riferimento delle serate estive sul basso Garda.

Si fa presto a fare i conti: quest’anno il luna park compie cinquant’anni. Per questo il calendario di iniziative presentato ieri in municipio sarà ricchissimo, per questo la direzione del parco confida di poter far meglio addirittura rispetto al record che si è registrato l’anno scorso, quando gli ingressi furono 95mila: quota 100mila non è poi così lontana. La pensa così Marco Piccaluga: «Vogliamo sia un’edizione memorabile. Oltre all’inaugurazione del 5 luglio, ci sarà una grande festa di compleanno, il 18 luglio, e tanti altri appuntamenti per stupire e coinvolgere tutti».

Al lavoro sull’area di circa 20 mila metri quadrati su cui si estende il parco in località Monte Mario ci sono circa venti famiglie, impegnate affinché la sicurezza sia al primo posto, anche attraverso un servizio ad hoc in sinergia con le forze dell’ordine.

Appuntamenti

Per la serata inaugurale, taglio del nastro alle 20 del 5 luglio. Ai primi mille che si presenteranno ai cancelli sarà regalato un blocchetto di biglietti del valore di 50 euro. Torna anche la giornata dedicata all’inclusione: mercoledì 10 luglio porte aperte alle associazioni Anffas della provincia, con - come padrino - il «barbuto», campione di solidarietà, Diego Bazoli. E ancora il Summer Party di venerdì 12 luglio (replica il 9 agosto), la serata dedicata alle donne del 25 luglio, con sconti per le signore e la presenza al luna park delle associazioni Centro Aiuto Vita e Casa Gratitudine, e la serata «supereroi» dell’1 agosto, con spettacoli di ballo e intrattenimento.

Il compleanno

All’appello manca una sola data: 18 luglio, il compleanno del luna park. Lo si festeggerà con una super promozione: 20 euro per accedere a tutte le giostre (invece di 70 euro). E la novità rispetto alle giostre? Si chiama Ranger 360 e viene dall’Australia: è composta da due bracci meccanici che, uno in senso orario, l’altro in senso antiorario, riescono a compiere giri di 360 gradi e a salire fino a un’altezza di 20 metri, generando una forza pari a quella di gravità.