A Coccaglio riaperto il sottopasso tra via Monauni e via Castrezzato

A quattro mesi di distanza dall'inizio del cantiere, è nuovamente transitabile il sottopasso ferroviario che collega via Monauni e via Castrezzato, a Coccaglio. La riqualificazione, curata interamente da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ha comportato la rimozione della vecchia struttura, ormai superata e soggetta a ripetuti interventi di manutenzione, e la costruzione di un nuovo impalcato.

L’intervento

L’intervento, oltre a migliorare la sicurezza stradale, ha avuto l’intento anche di valorizzare l’area urbana, offrendo una viabilità ottimizzata sia per i mezzi che per pedoni e ciclisti, data la presenza di un percorso ad hoc separato da guard rail. I lavori, avviati a settembre, hanno subito alcuni ritardi a causa del maltempo, ma hanno permesso la riapertura della strada comunale, sebbene il cantiere non sia ancora del tutto concluso.

A gioire sono stati molti residenti, dato che si tratta di una zona densamente abitata. Tuttavia, non sono mancate alcune critiche sulla larghezza della carreggiata, che a detta di qualcuno sarebbe più stretta. In ogni caso, bisogna sempre prestare grande attenzione al passaggio, ma la sostanza è una sola: l’infrastruttura è finalmente in piena sicurezza. E non è l’unica miglioria, poiché con quest’opera si contribuisce anche a restituire un aspetto più decoroso e funzionale.